CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О создании Национального курултая при президенте Казахстана и признании утратившими силу некоторых указов президента Казахстана».

Своим указом он также постановил утвердить положение о Национальном курултае и его состав.

Первое заседание Национального курултая состоится 16 июня в новообразованной Улытауской области.

Ранее, президент Казахстана предложил создать Национальный курултай в качестве моста между властью и обществом во время своего послания народу Казахстана 16 марта 2022 года.

«Мы должны модернизировать традиции степной демократии, которые стали основой нашего единства. Национальные советы общественного доверия выполнили свои функции успешно. Теперь предлагаем вместо них создать Национальный курултай, который будет масштабный по составу. Новая структура продолжит деятельность Национального совета на общенародном уровне. Курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога, он станет связующим звеном между властью и народом. Сконцентрирует вокруг себя все имеющиеся областные советы», — сообщил тогда президент.

Председателем курултая стал Касым Жомарт-Токаев, должность заместителя председателя занял государственный советник Ерлан Карин. Секретарем выступила Аида Балаева.

В состав курултая также вошли оппозиционный журналист и общественный деятель Ермурат Бапи, общественник Мурат Абенов, руководитель Народной партии Ермухамет Ертысбаев, блогер Денис Кривошеев, финансист Андрей Чеботарев, адвокат Айман Умарова, подзабытый общественностью Сейдахмет Куттыкадам, космонавт Тохтар Аубакиров, политолог Данияр Ашимбаев, депутат Айдос Сарым, чемпион мира по борьбе Даулет Турлыханов, ученый и разработчик вакцины «Казвак» Кунсулу Закарья.

Вместе с созданием Курултая Токаев распустил Национальный совет общественного доверия, который сам же и инфицировал в 2019 году. По сути, две организации дублировали функции, и роспуск НСОД был ожидаем, пишет Orda.kz.

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