В Туркменистан прибыл новый страновой директор АБР

CentralAsia (TM) - Новый директор Азиатского банка развития в Туркменистане Артур Андрисиак прибыл в Ашхабад после своего назначения на эту должность в мае, передает «Ориент».

В качестве странового директора Артур Андрисиак будет курировать местные операции АБР, а также разработку новой стратегии партнерства, должной помочь Туркменистану диверсифицировать экономику и достичь поставленных целей в области развития.

По словам нового директора, АБР надеется продолжить оказание помощи в транспортном, энергетическом секторах, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве и развитии сельских районов.

Гражданин Австралии, Артур Андрисиак имеет степень бакалавра экономики и финансов Университета Эдит Коуэн и степень магистра менеджмента и бухгалтерского учета Австралийского национального университета.

Артур Андрисиак работает в АБР с 2012 года и с тех пор был на различных должностях в региональных и операционных департаментах банка. Также он работал замдиректора представительства АБР в Афганистане, где поддерживал управление операциями банка в стране и реагированием на пандемию COVID-19, руководил проектом «Поддержка афганского народа».