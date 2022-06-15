Возобновляется регулярное авиасообщение Туркменистана с Москвой

CentralAsia (TM) - С июля будут возобновлены регулярные рейсы авиакомпании «Туркменистан» в Москву. Об этом сообщили источники turkmen.news.

Первый рейс самолета Boeing-737 из Ашхабада в московский аэропорт «Домодедово» состоится 5 июля. Далее рейсы будут осуществляться каждый вторник.

С конца мая — начала июня самолеты авиакомпании «Туркменистан» уже начали летать в Казань и Дубай. А на заседании правительства 11 июня президент Сердар Бердымухамедов поручил главе Агентства транспорта и коммуникаций Мамметхану Чакыеву «в ближайшее время провести соответствующие работы по восстановлению международных перевозок и отчитаться об их результатах». Президент пояснил, что «с улучшением ситуации в мире, связанной с коронавирусом, многие страны открывают пространства для международных перевозок».

Регулярное авиасообщение Туркменистана с другими странами было прекращено весной 2020 года в связи с началом пандемии COVID-19.

Наиболее востребованным направлением является Турция. До пандемии эта страна была самой популярной у туркменских трудовых мигрантов. Открытия авиасообщения уже два года ожидают тысячи людей, застрявших в Турции. Но туда рейсы пока не возобновляют, отмечает издание.