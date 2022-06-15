На следующей неделе ожидается удивительное зрелище — парад планет

- Азия и мир, общество
- 14:00, 15 июня 2022
- Просмотров: 250
CentralAsia (CA) - Удивительное событие ждет жителей Земли на следующей неделе — пять планет выстроятся в одну линию, сообщает издание ScienceAlert.
Парад планет произойдет 24 июня. Пять планет Солнечной системы — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн — выстроятся в ряд на небе. На самом деле в этом событии будет принимать участие целых семь планет — Нептун и Уран также присоединятся к небесному параду. Однако увидеть эти две далекие и тусклые планеты невооруженным взглядом не удастся.
Начинайте наблюдения примерно за час до рассвета. Планеты будут находиться далеко друг от друга, простираясь с востока на юг (с севера на восток в южных широтах). Наблюдатели в Южном полушарии будут иметь преимущество — для них планеты поднимутся над горизонтом раньше и будут располагаться гораздо выше.
Дополнительным бонусом станет серп Луны, сияющий между Венерой и Марсом. Луна будет перемещаться от планеты к планете до конца июня.
Парадом планет называют астрономическое событие, которое происходит, когда планеты Солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца и выстраиваются в ряд в небольшом секторе неба, как это увидел бы наблюдатель, находящийся над плоскостью Солнечной системы.
В последний раз подобный парад планет можно было наблюдать в декабре 2004 года.