ISW: Российские войска наступают в районе Бахмута (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 13 на 14 июня опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его информации, российские войска продолжают наступательные операции восточнее Бахмута в районе трассы Т1302, чтобы отрезать украинские коммуникации на Северодонецк-Лисичанск.

Выводы института:

Российские военные власти рассматривают варианты увеличения имеющегося резерва подходящих новобранцев, чтобы компенсировать продолжающиеся потери личного состава в Украине.

Российские силы продолжают борьбу за контроль над промышленным предприятием «Азот» и разрушили все мосты между Северодонецком и Лисичанском, чтобы изолировать оставшихся в городе украинских военных от критически важных путей сообщения.

Российские войска продолжают подготовку к наступательным действиям юго-восточнее Изюма и западнее Лимана в направлении Славянска.

Российские войска продолжили наступательные операции по оттеснению украинских войск от линии фронта к северо-востоку от Харькова.

Вооруженные силы Беларуси 14 июня начали командно-штабные учения, направленные на отработку возможностей управления войсками. Тем не менее, маловероятно, что Беларусь присоединится к войне на Украине на стороне России.

Украинские контратаки вынудили российские войска на Южной оси занять и укрепить оборонительные позиции.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий)

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков

Усилие поддержки 2 - Южная ось.