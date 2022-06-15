ISW: Российские войска наступают в районе Бахмута (карта военных действий на Украине)

- Азия и мир, политика
- 14:49, 15 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 13 на 14 июня опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его информации, российские войска продолжают наступательные операции восточнее Бахмута в районе трассы Т1302, чтобы отрезать украинские коммуникации на Северодонецк-Лисичанск.
Выводы института:
Российские военные власти рассматривают варианты увеличения имеющегося резерва подходящих новобранцев, чтобы компенсировать продолжающиеся потери личного состава в Украине.
Российские силы продолжают борьбу за контроль над промышленным предприятием «Азот» и разрушили все мосты между Северодонецком и Лисичанском, чтобы изолировать оставшихся в городе украинских военных от критически важных путей сообщения.
Российские войска продолжают подготовку к наступательным действиям юго-восточнее Изюма и западнее Лимана в направлении Славянска.
Российские войска продолжили наступательные операции по оттеснению украинских войск от линии фронта к северо-востоку от Харькова.
Вооруженные силы Беларуси 14 июня начали командно-штабные учения, направленные на отработку возможностей управления войсками. Тем не менее, маловероятно, что Беларусь присоединится к войне на Украине на стороне России.
Украинские контратаки вынудили российские войска на Южной оси занять и укрепить оборонительные позиции.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий)
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков
Усилие поддержки 2 - Южная ось.