В таджикском Хороге разрушили исмаилитский символ. Фото

Флаг Имамата исмаилитов в Хороге.

CentralAsia (TJ) - В ночь на 13 июня в Хороге — административном центре Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, — был разрушен выложенный из камней флаг Имамата исмаилитов. По информации ресурса Pamir Daily News, это сделали таджикские военнослужащие.

Символ был создан на склоне горы из подкрашенных камней в 2007 году жителями столицы Горного Бадахшана и все эти годы считался достопримечательностью города.

Жители ГБАО — этнические памирцы, которые в большинстве своем являются исмаилитами, то есть последователями одной из форм шиизма. Одним из исмаилитских символов является флаг их имамата — института верховного руководства общины.

Флаг Имамата исмаилитов представляет собой зеленое полотно с диагональной красной линией, соединяющей верхний левый угол с нижним правым, и с гербом главы исмаилитской общины в центре.

Флаг Имамата исмаилитов

Остатки флага Имамата исмаилитов в Хороге после разрушения таджикскими военными. Фото Pamir Daily News

Как пишет издание «Фергана», господствующая религия в Таджикистане — суннизм, его исповедует значительное число этнических таджиков, из которых преимущественно состоит политическое и военное руководство страны.

Конфликт между властями в Душанбе и памирцами, который обострился в последние месяцы, носит подчеркнуто этнический характер. Таджикские военные устраивают репрессии в отношении памирцев не только на территории Горного Бадахшана, но и в других городах Таджикистана. Влиятельных памирцев даже похищают в России и тайно вывозят в Таджикистан, где отправляют в тюрьму.

С середины мая таджикские силовики проводят в различных районах ГБАО «спецоперации», в результате которых уже погибли десятки человек.

Так, 12 июня в Хороге были убиты два неформальных лидера памирцев Хурсанд Мозоров и Зоир Раджабов. Днем ранее МВД Таджикистана объявил об аресте трех других лидеров Горного Бадахшана — Толиба Аёмбекова, Мунаввара Шанбиева и Ниезшо Гулобова. Им предъявлены обвинения в причастности к серии тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе — убийства, хулиганство, разбой, контрабанда наркотиков, оружия и драгоценных камней, создание ОПГ, бандитизм, разжигание ненависти на почве регионализма, пишет издание.

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