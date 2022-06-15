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Состоялась церемония памятного гашения почтовой марки «Бакула Ринпоче» в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  Сегодня в Министерстве иностранных дел Монголии состоялась церемония памятного гашения почтовой марки «Бакула Ринпоче».

Бакула Ринпоче был Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Монголии с 1990 по 2000 год и внес ценный вклад в создание прочного фундамента современных монголо-индийских отношений.

Основываясь на общих ценностях, таких как исторические и культурные связи, свободное демократическое общество, региональный и международный мир и стабильность, монголо-индийские отношения и сотрудничество неуклонно развиваются и поддерживают друг друга на уровне стратегического партнерства.

На этой тематической марке Бакула Ринпоче изображен сидящим на наклонном столе, нарисованным буддийским художником Б.Пурэвбатом, с колокольчиком и ваджрой в руках.

В мероприятии приняли участие госсекретарь МИД Н.Анхбаяр, бывший Президент Монголии Н.Энхбаяр, хамба-лама монастыря Гандантэгчинлен Д.Чойжамц, министр юстиции и права Республики Индия Кирен Риджуджу, посол Чрезвычайный и Полномочный Представитель Республики Индия в Монголии М.П. Сингх.

источник: МИД Монголии

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