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ВОЗ выразила готовность к широкому сотрудничеству с Монголией

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии У.Хурэлсух провел встречу с директором Регионального бюро ВОЗ для стран Западной части Тихого океана д-ром Такеши Касаи.

Президент Монголии выразил благодарность ВОЗ и ее Представителю в Монголии за помощь в преодолении трудных времен пандемии Covid-19 от имени монгольских граждан.

Д-р Такеши Касаи, региональный директор ВОЗ для стран Западной части Тихого океана, подчеркнул, что правительство Монголии приняло незамедлительные меры во время пандемии Covid-19, чтобы гарантировать, что в течение 10 месяцев не было зарегистрировано ни одного случая заражения, и чтобы целевая группа была вакцинирована в короткий промежуток времени.

В ходе встречи президент Монголии представил национальные движения; «Миллиардное дерево» с целью уменьшения опустынивания, «Продовольственное обеспечение и безопасность» с целью удовлетворения внутреннего спроса на 19 основных продуктов питания в ближайшие пять лет и «Здоровые монголы» с целью пропаганды здорового образа жизни и использования надлежащего количества алкоголь.

Д-р Такеши Касаи, региональный директор ВОЗ для стран Западной части Тихого океана, отметил, что национальные движения, инициированные президентом Монголии, тесно связаны с целями ВОЗ и являются хорошим опытом для региона и его государств-членов. И выразил готовность и дальше сотрудничать с Монголией в этих областях.

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