Токаев объяснил, зачем начал проводить реформы в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что начал проводить в стране политические преобразования с целью высвободить гражданскую активность. Референдум - это продолжение начатых им политреформ, отметил он в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, референдум по поправкам в Конституцию Казахстана, прошедший 5 июня, позволит перейти к цивилизованной президентской форме правления.

«Я посчитал нужным перейти, я бы сказал, к цивилизованной президентской системе, в которой должное место занимает влиятельный парламент, исполнительная власть играет свою роль и полностью отчитывается перед парламентом и перед своим народом», - рассказал Токаев, отвечая на вопрос о проведении референдума.

Казахстан после прошедшего референдума по поправкам в конституцию будет строить президентскую республику с сильным парламентом, заявил президент Казахстана.

«Будет президентская республика, но с сильным парламентом и с подотчетным правительством. Между прочим, эту формулу - «сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство» - я выдвигал еще до прихода на пост президента», - рассказал Токаев.

По его словам, формула «Сначала экономика, затем политика» исчерпала свой ресурс.

«Она была очень полезной на начальном этапе в начале 90-х годов. Я понял, что нам нужно проводить политические преобразования, поскольку следовало высвободить гражданскую активность людей, и это был очень большой запрос общества», - заявил президент.

Также Токаев заявил, что очередные выборы в парламент Казахстана пройдут по новым правилам.

«Что касается парламента, то следующие выборы в нижнюю палату будут проходить по совершенно новым правилам: 70% - это пропорциональная система, так называемые партийные списки, и 30% - мажоритарная система, по одномандатным округам», - рассказал он.

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