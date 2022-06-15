Узбекистан и Таджикистан обсудили вопросы демаркации границы

- Узбекистан, общество
- 15:42, 15 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - Встреча рабочих групп Совместной таджикско-узбекской демаркационной комиссии прошла в Худжанде, сообщает 15 июня издание Sugdnews.
Встреча проходила с 9 по 14 июня, в ходе нее обсуждались вопросы проектной демаркационной линии государственной границы между Узбекистаном и Таджикистаном.
«Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. По итогам мероприятия подписан соответствующий протокол», — отмечает издание.
Следующая встреча состоится на территории Узбекистана.
Общая протяженность границы между Таджикистаном и Узбекистаном составляет 1332,9 километров, в том числе сухопутной границы – 1227,98 километра, водной (речной) – 105 километров.
К настоящему времени таджикско-узбекская граница на основании Соглашения от 5 октября 2002 года и Договора об отдельных участках государственной границы от 9 марта 2018 год полностью делимитирована, продолжается работа по демаркации границы.