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Узбекистан и Таджикистан обсудили вопросы демаркации границы

CentralAsia (UZ) -  Встреча рабочих групп Совместной таджикско-узбекской демаркационной комиссии прошла в Худжанде, сообщает 15 июня издание Sugdnews.

Встреча проходила с 9 по 14 июня, в ходе нее обсуждались вопросы проектной демаркационной линии государственной границы между Узбекистаном и Таджикистаном.

«Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. По итогам мероприятия подписан соответствующий протокол», — отмечает издание.

Следующая встреча состоится на территории Узбекистана.

Общая протяженность границы между Таджикистаном и Узбекистаном составляет 1332,9 километров, в том числе сухопутной границы – 1227,98 километра, водной (речной) – 105 километров.

К настоящему времени таджикско-узбекская граница на основании Соглашения от 5 октября 2002 года и Договора об отдельных участках государственной границы от 9 марта 2018 год полностью делимитирована, продолжается работа по демаркации границы.

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