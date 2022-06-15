Токаев ответил на вопрос о статусе русского языка в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что позиции русского языка в республике не ослабли, утверждающие обратное идут против истины. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Те, кто утверждают, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и, тем более, стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается? Это другой вопрос. Я, в принципе, знаю ответ на него, но сейчас это не предмет нашей беседы», - сказал он.

Токаев добавил, что «позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения». «Я в этом уверен», - подчеркнул он.

По его словам русскоязычные школы в республике остались в прежнем объеме.

«Увеличился спрос на обучение на казахском языке. Это надо учитывать. В конце концов, в самом имени нашего государства звучит слово «казах». То есть, мы должны обеспечивать интересы тех людей, которые желают изучать казахский язык, отдавать детей в казахские школы и детские сады», - подчеркнул президент.

Токаев напомнил, что без русского языка казахстанцам будет очень сложно, так как географически у страны самая протяженная граница в мире с Россией.

«Мы Богом данные соседи, и казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом это нужно знать и свой язык», - заключил Токаев.

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