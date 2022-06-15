Токаев ответил тем, кто заявляет, что Россия в январских протестах спасла Казахстан

CentralAsia (KZ) - Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила ограниченный контингент в Казахстан, а не Россия, заявил президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Впервые за 30 лет, ОДКБ проявила себя, направив ограниченный контингент в Казахстан. Причем, подчеркиваю, не Россия, а ОДКБ. В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждают, что вот Россия спасла Казахстан, а Казахстан теперь должен вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданное рассуждения, иллюзия от реальности. Именно ОДКБ, где Казахстан является активным участником», - сказал Токаев.

По его словам, раньше эта организация занималась проведением саммитов, подписанием деклараций, заявлений. То есть, организация проявила себя в январе 2022 года в Алматы достаточно решительно.

С другой стороны, и политизировать всю эту ситуацию, ни в коем случае нельзя, и тем более – высказывать разного рода досужие вымыслы по этому поводу, считает Токаев.

«Тем более, мы с самого начала договорились о том, что контингент не будет участвовать в силовых действиях. Действительно, ни одного выстрела не было произведено со стороны ограниченного контингента ОДКБ и они здесь находились не более 10 дней. То есть, это была демонстрация нашего единства в той очень сложной ситуации», - заключил Токаев.

Ранее, с 6 по 19 января 2022 года в связи с обращением президента Казахстана ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету республики Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения