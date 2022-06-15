В Балтийском море зафиксировали «гигантское» пятно. Откуда оно?

CentralAsia (CA) - Пятно площадью 77 квадратных километров было замечено накануне в Ботническом заливе Балтийского моря, между Швецией и Финляндией. Об этом сообщает Sverigesradio.

Береговая охрана Швеции подозревает, что огромное пятно неизвестного вещества в Ботническом заливе является результатом очистки резервуаров каким-то судном. Хотя вечером пятна уже не было видно на спутниковых снимках.

Но по мнению экспертов, угроза не миновала. «Утечка не исчезла, её просто не видно. Мы знаем, что вещества на поверхности моря ведут себя по-разному. Они могут перемещаться под поверхностью воды», — сказал Джонатан Толин из Береговой охраны Швеции.

Сейчас на поверхности Балтийского моря, в бухте между Швецией и Финляндией, размещены контейнеры, задачей которых «забрать» воду. Образцы уже отправлены на анализ. Результаты испытаний ожидаются на следующей неделе.