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Инцидент с избиением невесты женихом на свадьбе в Узбекистане обсудили и в Южной Корее

CentralAsia (UZ) -  Ранее в соцсетях и в СМИ распространилось видео, на котором жених, проиграв невесте в свадебном конкурсе, бьет ее по голове. Видео прокомментировали издания и известные люди в разных странах.

На днях корейское телевидение показало видео, в котором комментаторы выразили непонимание того, как такое могло произойти в день свадьбы.

Ранее сообщалось, что крупнейший немецкий таблоид «Bild» опубликовал статью по этому случаю, назвав ее «Невеста выигрывает игру - жених наносит удар!». В материале высмеиваются поведение жениха, который стоит «с раздутой от гордости грудью» после того, как ударил невесту, так его «ухмыляющегося» от всего происходящего шафера.

Своим мнением по этому поводу поделилась российский журналист Ксения Собчак, которая прокомментировала данный инцидент так:

«В Узбекистане жених ударил по голове невесту за то, что она обыграла его в свадебном конкурсе. Вот это у нее семейная жизнь начинается», – написала Ксения Собчак.

По данным местных СМИ, свадьба после инцидента была остановлена. А молодые расторгли брак. В настоящее время у обоих новые семьи. Случай произошел в Сурхандарье два года назад.

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