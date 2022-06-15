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Казахстан не нарушает санкции против России, - Токаев
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Власти России и Казахстана сделают все, чтобы сохранить союзничество, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. Он уточнил, что Казахстан продолжит сотрудничество с Россией, в том числе экономическое, не нарушая санкции Запада.

Токаев в интервью «России 24» сказал, что «преемственность дружбы, союзничества» между двумя странами «сохраняется в полном объеме». Он подчеркнул, что Казахстан «ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств», потому что это было бы неправильно и «неоправданно с точки зрения перспективы».

«Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики»,— пояснил Токаев.

Также президент сообщил, что Казахстан не намерен выходить из международных союзов и организаций, в которых состоит с Россией. «Я считаю, что эти организации, интеграционные объединения развиваются совершенно поступательно, нормально. Казахстан привержен своей деятельности в этих интеграционных объединениях. А все разговоры о том, что Казахстан якобы охладел и собирается выйти из ЕАЭС, из ОДКБ, абсолютно не соответствуют истине»,— сказал он.

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