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Поезд Душанбе – Ташкент – Душанбе начнет курсирование с 20 июня

CentralAsia (UZ) -  Начиная с 20 июня текущего года начнет курсирование пассажирский поезд №301/302 сообщением «Душанбе – Ташкент – Душанбе». Об этом сообщает пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари».

Поезд будет отправляться еженедельно из Душанбе по понедельникам и прибывать в Ташкент по вторникам в 13:43.

Из Ташкента отправление будет осуществляться еженедельно каждый вторник в 16:15 и прибывать в Душанбе каждую среду.

Расстояние от Ташкента до Душанбе по железной дороге составляет 916 км. Поезд будет находиться в пути 21 час. Пассажирский поезд сообщением Душанбе – Ташкент – Душанбе сформирован из 10 вагонов: 4 купе, 5 плацкартных и вагона-ресторана.

Сообщается, что стоимость билета начинается от 381.476 сумов (около 35 долларов), с учетом скидок в зависимости от срока продажи.

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