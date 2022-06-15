Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Грузии

CentralAsia (CA) - В Грузии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян, сообщает Georgian Times со ссылкой на данные Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья.

«Лабораторные тесты подтвердили один случай заражения вирусом оспы обезьян. Пациент имел легкую форму вирусного заболевания и был выписан из лечебного учреждения вскоре после проведения соответствующего лечения», — говорится в сообщении.

Заболевший ранее посетил Европу, уточнили в центре. Те, с кем он контактировал, также были проверены, но ни у кого из них не появилось симптомов.

По данным агентства Reuters, к середине июня в мире выявлено более 1,9 тыс. случаев заражения оспой обезьян в 30 странах. Первый случай зафиксировали в Великобритании в начале мая у человека, вернувшегося из Нигерии. Позднее вирус распространился на другие страны Европы, Северной, Южной Америки, есть также случаи на Ближнем Востоке и в Австралии.

14 июня глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что на следующей неделе организация созовет заседание чрезвычайного комитета, чтобы оценить, насколько ситуация со вспышкой оспы обезьян опасна для глобального здравоохранения. Гебрейесус отметил необходимость подумать об усилении защитных мер, поскольку «вирус ведет себя необычно».