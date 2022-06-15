США окажут военную помощь Украине в виде вооружения с ракетами Harpoon

CentralAsia (CA) - Администрация США 15 июня объявит о передаче Украине очередной партии вооружения на сумму более $650 млн, в том числе противокорабельных ракет Harpoon, сообщает Reuters.

По данным одного из источников агентства, $320 млн пойдут на радиооборудование, $55 млн — на оптику для ночного видения, $160 млн — на обучение.

Reuters уточняет, что пакет на $650 млн является частью помощи в размере $1 млрд, он будет финансироваться через программу «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI). Другие вооружения на сумму $350 млн будут направлены из запасов излишков боевой техники США, среди них — ракеты для реактивных систем залпового огня и снаряды для гаубиц M777.

Ранее 15 июня министр обороны США Ллойд Остин на проходящей в Брюсселе встрече западной группы по координации оказания содействия Киеву заявил, что участники собрались «из-за непоколебимой решимости предоставить Украине средства, в которых она срочно нуждается для самообороны».