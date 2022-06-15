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Турция отказалась от трехсторонних переговоров с Финляндией и Швецией по НАТО

CentralAsia (CA) -  Турция отказалась вести переговоры с Финляндией и Швецией о вступлении этих стран в НАТО. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что на этих переговорах планировалось найти решение, которое позволит Анкаре одобрить заявки Стокгольма и Хельсинки на вступление в альянс. Одним из главных условий для проведения этой встречи со стороны Турции было предоставление конкретных предложений Финляндией и Швецией по прекращению связей этих стран с Рабочей партией Курдистана.

«Трехсторонняя встреча при посредничестве альянса была конечной задачей... но мы к этому еще не пришли», — заявил изданию источник в Североатлантическом альянсе.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция до сих пор не получила ответа от властей Швеции и Финляндии по поводу ряда ультиматумов, которые Анкара поставила перед странами. По словам министра, Турция продолжит блокировать включение стран в состав альянса, пока те не примут ее условия.

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