Генпрокуратура Узбекистана прокомментировала инцидент на свадьбе

CentralAsia (UZ) - Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов в своем Телеграм-канале опубликовал информацию о мерах, принятых в отношении жениха, ударившего по голове невесту на свадьбе.

Как выяснили правоохранители, распространившийся в социальных сетях и получивший большой общественный резонанс видеоролик был снят на свадьбе, которая состоялась 6 июня этого года в Узунском районе Сурхандарьинской области. А не как сообщали местные издания, что случай имел место два года тому назад. В ведомстве также отметили, что пара после свадьбы не распалась.

Как сообщалось ранее, во время свадебного конкурса, в котором жених и невеста соревновались в скорости разворачивания сладостей, победу одержала невеста. Это разозлило жениха, и он ударил невесту по голове.

Сотрудники правоохранительных органов после резонансного видео нашли и задержали гражданина Х.Р., он был привлечен к административной ответственности согласно статье 183 («Мелкое хулиганство») КоАО РУз. Дело передано в суд для рассмотрения.

Помимо этого, правоохранители провели профилактическую беседу с новобрачными и их родителями.