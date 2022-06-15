Кандидаты на вступление в ЕС поддержали предоставление такого статуса Украине

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам его встречи с премьерами Албании, Черногории и Северной Македонии принято совместное заявление в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

«Я благодарен всем за принятие совместного заявления о поддержке предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС», - сказал Зеленский в среду на брифинге в Киеве.

«Наши страны должны быть полноправными членами ЕС, и мы соглашаемся с тем, что наши государства не являются конкурентами на этом европейском пути, а лишь усиливают возможности друг друга», - отметил президент.

По его словам, четыре страны высказались за наращивание помощи Украины, а также усиление санкций против России.

Албания, Северная Македония и Черногория являются официальными кандидатами на вступление в ЕС. В ближайшее время такой же статус надеются получить Украина, Грузия и Молдавия. Никаких определенных сроков для приема этих стран в союз нет.