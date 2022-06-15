На саммите ШОС в Самарканде рассмотрят заявки стран, желающих вступить в организацию

CentralAsia (UZ) - Участники саммита государств Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в сентябре текущего года в Самарканде, рассмотрят заявки ряда стран, желающих участвовать в деятельности организации. Об этом в среду заявил и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

«Будут рассмотрены заявки еще около десяти стран для участия в деятельности ШОС в формате полноценных членов, наблюдателей и партнеров по диалогу», - сказал он в интервью агентству Dunio. Норов отметил, что дальнейшее расширение ШОС станет одним из ключевых пунктов в повестке Самаркандского форума ШОС.

По его словам, уже готов к подписанию меморандум об обязательствах Ирана в целях получения статуса члена ШОС. Он добавил, что в ходе предстоящего форума ожидается подписание меморандумов о налаживании партнерских отношений между ШОС и рядом международных и региональных организаций, таких как Лига арабских государств, ЮНЕСКО, Экономическая и социальная комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)

Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году, в настоящее время ее членами являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами - наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, а странами - партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.