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Двое экс-военных США попали в плен во время боевых действий в Украине, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Два бывших американских военнослужащих попали в плен под Харьковом. Об этом сообщила в среду британская газета The Daily Telegraph, по данным которой, речь может идти о первых гражданах США, которые оказались в плену с момента начала Россией специальной военной операции 24 февраля.

Со ссылкой на сослуживца американцев, который предпочел не называть своего имени, The Daily Telegraph утверждает, что 39-летний Роберт Дрюке (Robert Drueke) и 27-летний Энди Уинх (Andy Huynh) могли быть взяты в плен во вторник после того, как в составе группы из 10 человек противостояли российским силам вблизи Харькова. The Daily Telegraph сообщает, что оба американца служили в украинской армии в качестве добровольцев.

Официальным подтверждением информации о попадании граждан США в плен газета не располагает.

Ранее на территории Донбасса в плену оказались два подданных Великобритании - Шон Пиннер и Эйден Аслин. Судом Донецкой народной республики они были приговорены к смертной казни за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников.

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