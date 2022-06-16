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США начинают поставлять вакцины для детей в Монголию

CentralAsia (MNG) -  Соединенные Штаты в среду объявили, что начинают передавать вакцины для детей за границу с первоначальными поставками в Монголию.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что 300 000 доз для детей в возрасте от 5 до 12 лет будут отправлены в Монголию в партнерстве с программой Covax, поддерживаемой ООН.

«У нас есть еще много вакцин, готовых к отправке странам, которые в них нуждаются», — сказал Блинкен на совещании, посвященном реагированию на пандемию.

Соединенные Штаты, изначально отдав предпочтение вакцинам от Covid дома, стали лидером по пожертвованиям за границу, и Блинкен заявил на этой неделе, что было отправлено 550 миллионов доз, что составляет примерно половину того, что они обещали предоставить к концу года.

Несмотря на нерешительность некоторых слоев населения в отношении вакцин, Соединенные Штаты также лидируют в усилиях по иммунизации детей.

Администрация президента Джо Байдена стремилась противопоставить свои пожертвования усилиям Китая и России, утверждая, что противники США, хотя и действовали быстро, имели коммерческие или политические мотивы.

Соединенные Штаты уделяют особое внимание поставке вакцин густонаселенным развивающимся странам, во главе с Бангладеш и Пакистаном.

Блинкен предостерег собравшихся от «пандемической усталости» и потери политической воли.

«Соединенные Штаты по-прежнему сосредоточены на борьбе с пандемией и на том, чтобы мир был лучше подготовлен и лучше защищен от того, что будет дальше», — сказал он.

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