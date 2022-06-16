Мисс Монголия Гантогоо Николь объединит культуры ОАЭ и Монголии, — Gulf News

CentralAsia (MNG) - Увеличение количества местных монгольских дизайнеров сыграло жизненно важную роль в развитии индустрии моды. Хотя на монгольскую моду сильно повлияли тенденции Кореи и Японии, похоже, она меняется с продвижением нового поколения местных дизайнеров на мировой рынок.

Путь к появлению Монголии на модной сцене прокладывает Гантогоо Николь, бывшая королева красоты и президент Ассоциации туризма «Мисс Монголия». Гантогоо Николь была награждена на недавно завершившейся церемонии вручения наград International Fashion Gala Awards, состоявшейся в Le Meridien Dubai, за ее усилия по объединению ОАЭ и Монголии посредством искусства и моды.

Местный монгольский модный бренд Red Camel был одним из дизайнеров, принявших участие в модном мероприятии. Бренд привлек внимание гостей своей привлекательной демонстрацией лучшего монгольского кашемира.

Одонбаатар Шижээхуу, первый посол Монголии в ОАЭ, и Билгуун Бямбахуяг, член Совета Монголии в ОАЭ, присутствовали на мероприятии, чтобы поддержать монгольскую делегацию.

«Демонстрация местного монгольского дизайна на большом международном рынке, таком как ОАЭ, обеспечит присутствие нашей страны в глобальном масштабе, при этом мы будем гордиться своей родной культурой», — говорит Гантогоо Николь. «Сами местные дизайнеры осваивают методы прошлого поколения и включают их для более современного взгляда на свои творения, при этом отдавая дань уважения своим этническим корням», — она добавила.

Монголия, возможно, не первое место, где вы думаете о моде, но она, безусловно, занимает свое законное место, глядя внутрь себя и продвигая новую эру моды, — Gulf News.

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