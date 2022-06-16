Количество туристов, прибывающих в Монголию, выросло почти на 400% за первые 5 месяцев

CentralAsia (MNG) - Монголия приняла в общей сложности 42 060 иностранных туристов за первые пять месяцев этого года, что на 391,7% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщило в среду министерство окружающей среды и туризма страны.

По данным министерства, резкое увеличение напрямую связано с открытием границ Монголии для иностранных туристов. В феврале Монголия отменила режим повышенной готовности, введенный в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

По данным министерства, Южная Корея и Россия были крупнейшими источниками иностранных туристов в Монголию в период с января по май.

В настоящее время экономика Монголии в значительной степени зависит от горнодобывающего сектора, ориентированного на экспорт. Развитие туризма рассматривается как наиболее жизнеспособный способ диверсификации экономики.

Монголия поставила перед собой цель принять 1 миллион иностранных туристов и заработать 1 миллиард долларов США на туризме в 2024 году, а 2023 и 2024 годы планировалось объявить «Годами посещения Монголии» для продвижения пострадавшего от пандемии туристического сектора.

Кроме того, в рамках своих усилий по развитию туристического сектора правительство Монголии приняло решение разрешить южнокорейским туристам посещать Монголию без визы на срок до 90 дней до конца 2024 года. Безвизовый режим вступил в силу с 1 июня.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения