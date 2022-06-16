Президент Монголии с индийской делегацией поклонились святым реликвиям Будды из Капилавасту

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа вместе с индийской делегацией во главе с союзным министром Кирен Риджиджу в среду утром поклонился святым мощам Будды из Капилавасту в монастыре Гандантэгчинлен.

Четыре реликвии Капилавасту из Индии, доставленные в столицу Монголии специальным рейсом, в течение 11 дней выставлялись в монастыре Гандантэгчинлен в знак укрепления культурных и духовных связей между двумя странами. Индийская делегация также провела двустороннюю встречу с президентом Монголии.

«У меня была плодотворная встреча с президентом Монголии Его Превосходительством Хурэлсух Ухнаа. Я передал благодарность Индии за его превосходное руководство в построении очень прочных отношений между Индией и Монголией. Он выразил признательность Индии и премьер-министру @narendramodi Ji за доставку реликвий Будды в Монголию», — Кирен Риджиджу написал вчера в своем твиттере.

Позже в тот же день президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и министр юстиции Индии Кирен Риджиджу выпустили почтовую марку, посвященную 19-му Кушоку Бакуле Ринпоче. Выпущенная почтой Монголии марка посвящена 19-му Ринпоче, буддийскому ламе, который также был послом Индии в Монголии. В основном он известен своими усилиями по возрождению буддизма в Монголии, связав их с общиной тибетских изгнанников в Индии.

Индия называет Монголию своим «духовным соседом», и культурные связи между двумя странами укрепились после визита премьер-министра Нарендры Моди в Монголию в 2015 году.

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