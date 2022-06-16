Монгольское озеро Хубсугул зарегистрировано ЮНЕСКО

CentralAsia (MNG) - Озеро Хубсугул было зарегистрировано на 34-м заседании Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в Париже.

Национальный парк озера Хубсугул занимает площадь 1,7 миллиона гектаров.

Хубсугул (Хөвсгөл нуур, Хөвсгөл далай) — крупное пресноводное озеро на севере Монголии, рядом с границей России. Второе по площади и самое глубокое озеро в Монголии. По своему происхождению (озеро является частью Байкальского рифта), гидрологическому режиму и минеральному составу воды очень похоже на Байкал.

Хубсугул — высокогорное озеро, оно расположено на высоте 1645 метров над уровнем моря у южного склона Восточных Саян. Объём воды в озере равен 381 км³, максимальная глубина озера 262 метра, длина озера 136 километров, максимальная ширина 36,5 километров. Площадь поверхности — 2620 км².Хубсугул — самое глубокое озеро Монголии. В озеро впадает 96 рек и ручьев. Из Хубсугула вытекает река Эгийн-Гол (бассейн Сэлэнгэ). Замерзает с декабря по май. Судоходно, составляет часть транспортного пути из России (Республика Бурятия) в Монголию. Пристани Хатгал (на юге) и Ханх (на севере). Ежегодно озеро замерзает в конце ноября, лед имеет толщину до 1,4 м. Сходить лед начинает в мае и заканчивает в начале июня. Температура воды колеблется в пределах +10…+14 °C. Однако в бухтах вода прогревается до более высоких температур. В районе Хубсугула открыты залежи фосфоритов.

Хубсугул традиционно считается священным местом. Река Эгийн-Гол, вытекающая из озера, проделывает путь 1000 км и, спустившись на 1200 м, впадает в озеро Байкал через Сэлэнгэ. Прямое расстояние между озёрами всего 200 км.

Район озера является национальным парком, который строго охраняется, являясь переходной зоной между центральноазиатской степью и сибирской тайгой. В парке обитает множество различных видов диких животных, занесенных в Международную Красную Книгу: сибирский горный козёл, архар, лось, волк, росомаха, кабарга, бурый медведь, соболь, в озере обитают девять видов рыб (в том числе ленок, хариус).

Озеро Хубсугул — одна из туристических достопримечательностей Монголии. Действует пассажирский паром «Сухбаатар», однако автомобили на борт он брать не может.

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