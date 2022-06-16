Вьетнам всегда готов приветствовать монгольских лидеров в стране в ближайшее время

Фам Минь Чин и Сэрээжав Жигжээ

CentralAsia (MNG) - 15 июня премьер-министр Фам Минь Чин устроил прием для посла Монголии в Ханое.

На приеме в честь посла Монголии Сэрээжав Жигжээ, Фам Минь Чин подчеркнул традиционные отношения и взаимную поддержку между двумя странами в ходе национального строительства и развития.

Хотя пандемия повлияла на региональную и мировую ситуацию, отношения сохранились, особенно в области политики, национальной обороны и безопасности, сказал он, подчеркнув, что Вьетнам всегда стремится развивать отношения во всех сферах.

Он высоко оценил усилия посла по укреплению двусторонних связей, в том числе запуск прямого авиасообщения между двумя странами.

Лидер предложил сторонам поддерживать обмен делегациями и встречи на всех уровнях в гибких формах, что способствует укреплению взаимопонимания и доверия.

По его словам, Вьетнам всегда готов приветствовать монгольских лидеров в стране в ближайшее время.

Две страны должны укреплять сотрудничество в области национальной обороны и безопасности, особенно после того, как они подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны и соглашение о защите и обмене информацией, а также координировать действия для эффективного развертывания механизмов сотрудничества и соглашений, в первую очередь организацию 18-го заседания вьетнамско-монгольского межправительственного комитета в Монголии в августе.

По словам лидера, поскольку Вьетнам и Монголия по-прежнему обладают значительным потенциалом для сотрудничества в области торговли и инвестиций, необходимы дополнительные механизмы для развития партнерства.

Две страны должны увеличить обмен товарами, организовать семинары по продвижению торговли и инвестиций для увеличения двусторонней торговли и открыть больше воздушных маршрутов, продолжил он.

Фам Минь Чин призвал Монголию продолжать сотрудничество с Вьетнамом в решении региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, и далее поддерживать позицию АСЕАН и Вьетнама по урегулированию всех споров в Восточном море мирными средствами в соответствии с международным правом, включая ЮНКЛОС 1982 года, и обеспечение мира, стабильности, безопасности, безопасности и свободы судоходства и авиации на акватории.

В ответ посол охарактеризовал социально-экономические достижения Вьетнама как ценные уроки для Монголии, особенно точку зрения Вьетнама как друга, надежного партнера и активного и ответственного члена международного сообщества, для мира, дружбы, сотрудничества и развития в мире.

Сэрээжав сказал, что надеется, что в течение своего срока он внесет свой вклад в превращение вьетнамо-монгольских отношений в стратегическое партнерство.

Посол передал приглашение премьер-министра Монголии своему вьетнамскому коллеге посетить Монголию. Премьер-министр Фам Минь Чин с удовольствием принял приглашение.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения