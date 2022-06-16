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В Монголии запущена программа ПРООН по взаимодействию с гражданским обществом на 2022 год

CentralAsia (MNG) -  Программа ПРООН по взаимодействию с гражданским обществом на 2022 год была запущена 13 июня. Запуск был организован совместно финансируемыми ЕС проектами «Бизнес и права человека», «Бюджетирование в соответствии с ЦУР для преобразования занятости в Монголии» и «Управление окружающей средой для устойчивого использования природных ресурсов».

Проект управления ресурсами, финансируемый Шведским агентством по охране окружающей среды. Мероприятие открыла делегация ЕС в Монголии, а вклад в отчетность, основанную на результатах, внес Региональный офис ПРООН для Азии и Тихого океана.

ПРООН работает с правительствами, гражданским обществом и бизнес-организациями, чтобы обеспечить равноправное и значимое участие всех заинтересованных сторон в достижении ЦУР.

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