Пакистанская звезда по дзюдо Кайзер начал тренироваться в Монголии

CentralAsia (MNG) - Звезда страны по дзюдо Кайзер Африди в среду приступил к тренировкам в Улан-Баторе, Монголия, где с 24 по 26 июня пройдет турнир Большого шлема.

«Да, Кайзер прибыл в Улан-Батор во вторник и начал тренироваться с борцами из других стран», — сообщил в среду The News высокопоставленный представитель Пакистанской федерации дзюдо (PJF).

«Он будет тренироваться там в течение девяти дней, прежде чем принять участие в турнире Большого шлема, который также является первым квалификационным раундом к Олимпийским играм в Париже в 2024 году», — добавил он.

Это будет первый раз, когда Кайзер продемонстрирует свой характер на турнирах Большого шлема. К Кайсеру, который в прошлом году завоевал бронзу на чемпионате Азии и Океании в Бейруте, в ближайшие дни присоединятся еще три пакистанских борца в Монголии, которые также примут участие в турнирах Большого шлема.

«Мы произвели пару замен: Мохаммада Хамида (+100 кг) вместо травмированного олимпийца Шаха Хуссейна и Мохаммада Хаснаина (-66 кг) вместо Акаша, который теперь переведен в резерв. Хасиб Мустафа (81 кг) — еще один борец, который отправится в Монголию.

Мы запросили у правительства, и если мы получим их завтра, то немедленно отправим их в Монголию», — сказал чиновник. «Эти три борца вместе с Кайсером и Шахом Хусейном также входят в состав сборной Пакистана по Исламским играм, и наша главная цель — представить их перед Исламскими играми», — сказал чиновник.

Исламские игры пройдут в турецкой Конье с 9 по 18 августа.

Шах Хуссейн пропустил турнир Большого шлема в Монголии из-за травмы колена.

Он сказал, что тур национальных борцов в Монголии финансируется государством. Если все пойдет хорошо, это поможет борцам хорошо подготовиться к Исламским играм, добавил он.

Основная цель решения PJF отправить группу из четырех человек в Монголию — подготовить их к напряженной олимпийской квалификации, которая продлится два года до середины олимпийского года в 2024 году.

«Да, мы так и планируем. Исламские игры станут этапом испытаний для всех этих бойцов, отправляющихся в Монголию. Если они щелкнут туда, то они, безусловно, будут в поле нашего зрения для участия в отборочных играх Олимпийских игр. Посмотрим, как пойдет», — сказал чиновник.

Пакистан, скорее всего, выставит на Исламские игры пять борцов. Первоначально PJF хотел выставить шесть спортсменов. Удивительно, что ни одна женщина-борчиха не входит в состав команды Исламских игр.

«Нас очень расстраивает, что в контингенте Исламских игр нет женщины-борчихы», — сказала корреспонденту женщина-борчиха.

Первоначально PJF разместила женщин-спортсменок в лагере в Кветте, но когда лагерь был переведен в Исламабад, женщины были исключены из лагеря. Сейчас действует мужской лагерь в Абботтабаде под руководством иранского тренера Саджада Казми. Хамид, Хаснайн и Хасиб также находятся в лагере Абботтабад. Лагерь был переведен в Абботтабад из Исламабада 24 мая после долгого марша PTI.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения