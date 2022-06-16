Лояльная миротворческая роль монгольских ВС является источником гордости как для ООН, так и для Монголии, — Жан-Пьер Лакруа

Жан-Пьер Лакруа

CentralAsia (MNG) - По приглашению члена правительства, министра обороны Монголии Г. Сайханбаяра заместитель Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа с 16 по 19 июня находится с официальным визитом в Монголии.

В ходе своего визита он участвует в Международной конференции женщин-миротворцев на тему «Женщины, мир и безопасность», которая пройдет под эгидой президента Монголии и главнокомандующего вооруженными силами по случаю 20-летия годовщина участия монгольских военных в миротворческих операциях.

Он также ознакомится с деятельностью Международной совместной миротворческих учении «Хааны эрэлд-2022».

В марте 2021 года Жан-Пьер Лакруа направил председателю Вооруженных Сил генерал-лейтенанту Д. Ганзоригу поздравление по случаю 100-летия современных Вооруженных Сил.

«Монголия отправляет войска для участия в миротворческих операциях ООН с 2002 года. С тех пор монгольские войска несут службу в горячих точках по всему миру. Отдает дань уважения храбрым военнослужащим, которые служили под голубым флагом и отдали свои жизни за мир во всем мире.

Сегодня большая часть миротворцев монгольских вооруженных сил несут службу в Республике Южный Судан. Монголия впервые направила миротворцев в миротворческую операцию Организации Объединенных Наций в стране в 2011 году, чтобы помочь и поставить на ноги самую молодую страну в мире, новую независимую Республику Южный Судан.

Военные, штабные офицеры и военные наблюдатели Монголии в настоящее время мобилизуют свои знания, навыки и способности для обеспечения соблюдения мирного соглашения страны, и они известны во всем мире своим высоким уровнем профессионализма и способностью выполнять свои обязанности.

Бесчисленное количество граждан Республики Южный Судан и региона надеются, доверяют и полагаются на монгольские вооруженные силы для обеспечения своей безопасности.

Лояльная миротворческая роль монгольских вооруженных сил является источником гордости как для Организации Объединенных Наций, так и для Монголии.

Мы хотели бы выразить нашу глубокую признательность Вооруженным силам Монголии за их постоянный вклад в миротворческие операции ООН и за их поддержку операций по поддержанию мира.

Миротворческая операция Организации Объединенных Наций — это ценный вклад в мир и безопасность во всем мире, и я уверен, что наше сотрудничество с монгольскими вооруженными силами будет продолжаться», — сказал Жан-Пьер Лакруа.

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