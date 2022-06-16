На заводе под Ташкентом произошёл взрыв, есть пострадавший

CentralAsia (UZ) - В одном из цехов СП «Maxam Uzbekistan» в городе Алмалыке (Ташкентская область) произошёл взрыв, разрушены конструкции здания. Пострадал водитель грузовика, бывший поблизости.

15 июня в 17:55 в одном из цехов совместного предприятия Maxam Uzbekistan, арендованных на территории предприятия «Аммофос-Максам» в Алмалыке Ташкентской области, произошёл взрыв, вызванный нарушением технологического процесса.

Как сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана, по предварительным данным разрушены конструкции здания цеха. Телесные повреждения получил водитель грузового автомобиля, находившегося поблизости. Сейчас он находится в медучреждении под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное.

Погибших среди сотрудников предприятия в результате взрыва нет, уточняет МЧС.

На месте происшествия находятся глава МЧС, представители областной администрации, прокуратуры, МВД, Национальной гвардии и других организаций страны. Ведутся работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.