Узбекистан экспортировал черешни на $22,4 млн

- Узбекистан, экономика
- 9:47, 16 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - В этом году Узбекистан экспортировал в 12 стран мира 18,4 тысячи тонн черешни на сумму 22,4 миллиона долларов. Об этом сообщает Госкомстат республики.
Отмечено, что экспорт черешни уменьшился на 9,3 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Больше всего Узбекистан экспортировал черешню в:
- Россия - 7,9 тыс. тонн;
- Казахстан - 6000 тонн;
- Кыргызстан – 4,2 тыс. тонн;
- Беларусь - 102 тонны;
- Польша - 52 тонны;
- Корея – 47 тонн;
- ОАЭ - 8,2 тонны.
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