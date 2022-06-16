Узбекистан экспортировал черешни на $22,4 млн

CentralAsia (UZ) - В этом году Узбекистан экспортировал в 12 стран мира 18,4 тысячи тонн черешни на сумму 22,4 миллиона долларов. Об этом сообщает Госкомстат республики.

Отмечено, что экспорт черешни уменьшился на 9,3 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего Узбекистан экспортировал черешню в:

Россия - 7,9 тыс. тонн;

Казахстан - 6000 тонн;

Кыргызстан – 4,2 тыс. тонн;

Беларусь - 102 тонны;

Польша - 52 тонны;

Корея – 47 тонн;

ОАЭ - 8,2 тонны.