Глава делегации Украины оценил суточные потери украинской армии в Донбассе

Давид Арахамия

CentralAsia (CA) - Глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что ежедневно в Донбассе погибают или получают ранения до 1000 украинских военных. Из них от 200 до 500 человек погибает. Это заявление сделал во время визита в США, его слова приводит Axios.

Несмотря на потери, у Украины есть силы для борьбы в Донбассе, считает Арахамия. По его словам, Украина мобилизовала миллион человек и имеет возможность призвать еще два миллиона.

«Наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, мы не хотим сидеть за столом переговоров, если находимся в такой позиции. Нам нужно каким-то образом обратить события вспять», — сказал Арахамия. Он заявил, что украинские военные должны перейти в контрнаступление, чтобы вернуть территории.

1 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно погибают 60-100 украинских солдат, 500 человек каждый день получают ранения. В тот же день советник офиса господина Зеленского Михаил Подоляк сказал, что ежедневные потери Украины составляют от 100 до 200 человек.

Председатель объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли говорил, что ежедневные потери Украины составляют примерно в 100 человек, порядка 100-300 получают ранения. Он подчеркивал, что такая оценка соответствует данным украинских властей.

Российское Минобороны два раза отчитывалось о потерях России на Украине: 2 марта представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что 498 военнослужащих погибли, 1597 получили ранения. 25 марта ведомство заявило, что 1351 человек погиб, 3825 ранены.