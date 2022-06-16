ООН: с 24 февраля на Украине погибли 4452 мирных жителя

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CentralAsia (CA) - Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало отчет, в котором говорится, что после начала российских военных действий, по данным на 15 июня, на Украине погибли мирных 4452 жителя, еще 5531 были ранены.

С 24 февраля на Украине погибли 1712 мужчин, 1144 женщины, 107 девочек и 165 мальчиков, а также 67 детей и 1316 взрослых, пол которых неизвестен. Ранения получили 1130 мужчин, 785 женщин, 124 девочки и 163 мальчика, а также 172 ребенка и 3157 взрослых, пол которых неизвестен.

В Донецкой и Луганской областях 2583 погибших, 3085 получили ранения. На территориях этих областей, подконтрольных Киеву, — 2414 погибших и 2372 раненых. На территориях, занятых российскими войсками, — 169 погибших и 713 раненых.

В других областях Украины 1869 погибших, 2446 получили ранения. Речь идет о Киеве, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Ровенской, Винницкой, Тернопольской и Житомирской областях.

Как сообщило управление ООН, цифры значительно выше, «поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения».