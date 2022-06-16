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Дочка Мирзиёева прокомментировала видео, в котором жених на свадьбе в Узбекистане ударил невесту
Саида Мирзиёева
Саида Мирзиёева
Продолжение: Генпрокуратура Узбекистана прокомментировала инцидент на свадьбеПредыстория: Немецкий журнал Вild написал об узбекской свадьбе, где жених ударил невесту (видео)

CentralAsia (UZ) -  Каждому из нас нужно твердо стоять на том, что насилие над женщиной неприемлемо. О таких случаях нельзя молчать, нельзя делать вид, что они единичны, отметила заместитель председателя Совета Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Саида Мирзиёева, комментируя резонансное видео, в котором жених на свадьбе ударил невесту.

«Видео, в котором жених на свадьбе ударил невесту за то, что она посмела выиграть конкурс, вызвало большой резонанс в нашем обществе. И сейчас уже неважно, где это произошло, у нас или соседей, два дня назад или два года. Важна наша реакция на этот отвратительный случай», – отметила она в своем Facebook.

По словам Мирзиёевой, если вы и ваше окружение возмущены и шокированы, значит вокруг вас здоровое общество. Если же вы слышите: «женщина должна проигрывать мужчине», «сама виновата, что-то не то сказала», то именно это настоящая беда и катастрофа.

«Мы все хотим жить в цивилизованной стране, богато и счастливо. И значит, каждому из нас нужно твердо стоять на том, что насилие над женщиной неприемлемо. О таких случаях нельзя молчать, нельзя делать вид, что они единичны. И самое главное, осуждая этого недалекого парня и жалея девушку, нужно одновременно не совершать ошибок в отношении своих детей: запрещать учиться после школы, стараться выдать замуж или женить как можно скорее, не разрешать жить своим умом», – подчеркнула она.

«Именно поэтому нужно образование, которое раздвигает горизонт, делает женщин независимыми и сильными. Образование дает выбор, как ты проживешь свою жизнь», – заключила Мирзиёева.

На днях в соцсетях распространилось видео со свадьбы в Узбекистане, где молодожены участвовали в конкурсе. Молодая невеста обыграла новоиспеченного мужа, что сильно ему не понравилось, и парень незамедлительно отвесил возлюбленной оплеуху. Никто из мужчин, присутствовавших в зале, не заступился за девушку, а друг жениха откровенно посмеивался. Лишь одна женщина подошла и вывела шокированную невесту из-за праздничного стола.

Это видео вызвало огромный ажиотаж, его активно обсуждали не только в Узбекистане, но и за рубежом, активно транслировали по телеканалам.

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