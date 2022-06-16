В Индии установили мировой рекорд по скорости строительства дороги

CentralAsia (CA) - Национальное управление автомобильных дорог Индии (NHAI) установил мировой рекорд Гиннеса по скорости укладки автомагистрали с асфальтовым покрытием, уложив 75 км шоссе за 4 дня. Об этом пишет The New Indian Express.

В строительстве трассы в штате Махараштра, между городами Амравати и Аколой, принимали участие 1500 работников, включая привлечённых специалистов. Работы стартовали утром 3 июня и завершились вечером 7 июня, на всё ушло 105 часов и 33 минуты.

Таким образом, индийские дорожники побили предыдущий рекорд, установленный в Катаре, где в 2019 году построили шоссе длиной 25,2 км за 10 дней.

Новая дорога стала частью Национального шоссе 53, которое соединяет крупные города – Калькуттe, Райпур, Нагпур и Сурат.