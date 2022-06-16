Женщинам в Туркменистане не продлевают права, - СМИ

- Туркменистан, общество
- 11:04, 16 июня 2022
- Просмотров: 359
CentralAsia (TM) - В Туркменистане женщинам вновь отказываются продлевать водительские права — на этот раз под предлогом отсутствия автомобиля в собственности. При этом зарегистрировать автомобиль на женщину моложе 40 лет сотрудники ГАИ отказываются, передает turkmen.news.
О том, что женщинам не продлевают права, если у них нет в собственности машины, источники turkmen.news сообщили в середине мая. А теперь выясняется новая деталь: если женщина моложе 40 лет приходит в ГАИ и просит зарегистрировать на свое имя автомобиль, ей отказывают без объяснения причин. Таким образом, для молодых женщин вождение вновь оказывается фактически недоступным.
Сложности с получением новых и продлением выданных ранее водительских прав возникли у гражданок Туркменистана несколько лет назад. Сотрудники ГАИ никак не объясняли отказ, произнося лишь слово «боланок» («не положено»).
С конца 2020 года ситуация стала налаживаться. Права начали продлевать сначала женщинам старше 40 лет, затем — сотрудницам некоторых посольств и автомобилисткам, у которых есть члены семьи с инвалидностью или онкологическим заболеванием, а позднее продлить срок действия водительских удостоверений смогли и некоторые женщины, не принадлежащие к данным категориям.
Но с марта 2022 года, когда победителем президентских выборов был объявлен сын прежнего главы государства Сердар Бердымухамедов, источники в Туркменистане начали сообщать об усилении дискриминации женщин. Им запретили пользоваться большинством услуг салонов красоты и ездить в машинах на переднем пассажирском сиденье.