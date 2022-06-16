Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество двух стран и взаимную поддержку суверенитета

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, сообщает CCTV.

Основными темами беседы стали открытие моста через Амур, а также стратегическая координация между странами, в том числе в рамках ШОС и БРИКС. Си Цзиньпин отметил, что Китай готов продолжать поддерживать Россию в вопросах, касающихся суверенитета и безопасности.

«Китай и Россия готовы продолжать поддерживать друг друга в вопросах, касающихся основных интересов и основных проблем, таких как суверенитет и безопасность, активизировать стратегическую координацию между двумя странами, а также укреплять связи в крупных международных и региональных организациях, таких как ООН, БРИКС и ШОС», — приводит телеканал слова Си Цзиньпина.

Согласно сообщению CCTV, Путин в ходе разговора заявил, что российская сторона поддерживает инициативу в области глобальной безопасности, выдвинутую Китаем, выступает «против любых сил, вмешивающихся во внутренние дела Китая».

Также в ходе беседы главы государств обменялись мнениями по поводу конфликта на Украине. Си Цзиньпин сказал, что Китай «готов продолжать играть свою надлежащую роль в этом отношении».

В ходе разговора главы государств отметили окончание строительства моста через Амур, связывающего Благовещенск и Хэйхэ. Председатель КНР сказал, что это событие является доказательством того, что экономическое сотрудничество между двумя странами «неуклонно развивается», несмотря на «глобальные потрясения и перемены».

В свою очередь в Кремле сообщили, что Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились расширить сотрудничество двух стран в энергетической, промышленной и транспортной сферах.

«Подробно рассмотрены состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, объемы которого по итогам 2022 года, как ожидается, достигнут рекордных показателей. Условлено о расширении кооперации в энергетической, финансовой, промышленной, транспортной и других сферах», — указано в сообщении.

Лидеры отметили осложнившуюся «вследствие нелегитимной санкционной политики Запада» ситуацию в глобальной экономике.

Путин и Си Цзиньпин также обсудили развитие военных и военно-технических связей, отметив, что Россия и КНР «выступают с единых или весьма близких позиций», отстаивают основополагающие принципы международного права и «добиваются построения подлинно многополярной и справедливой системы международных отношений». Лидеры подтвердили готовность стран к скоординированной работе в многосторонних форматах, в том числе в ООН.

«Путин изложил принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач. Председатель КНР отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов перед лицом созданных внешними силами вызовов ее безопасности», — говорится в сообщении.