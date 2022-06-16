В Узбекистане за сутки выявили 57 новых случаев коронавируса

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CentralAsia (UZ) - За 15 июня в Узбекистане 57 человек заразились коронавирусом, а выздоровели — 34. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Общее количество зараженных с начала пандемии составило 239 376. Заболевшие выявлены в 6 областях, из них 44 человека — в Ташкенте.

Общее число выздоровевших составило 237 258 человек, а показатель выздоровления — 99%.