В Узбекистане за сутки выявили 57 новых случаев коронавируса

- Узбекистан, общество
- 11:36, 16 июня 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - За 15 июня в Узбекистане 57 человек заразились коронавирусом, а выздоровели — 34. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Общее количество зараженных с начала пандемии составило 239 376. Заболевшие выявлены в 6 областях, из них 44 человека — в Ташкенте.
Общее число выздоровевших составило 237 258 человек, а показатель выздоровления — 99%.
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