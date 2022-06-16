экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане за сутки выявили 57 новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  За 15 июня в Узбекистане 57 человек заразились коронавирусом, а выздоровели — 34. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Общее количество зараженных с начала пандемии составило 239 376. Заболевшие выявлены в 6 областях, из них 44 человека — в Ташкенте.

Общее число выздоровевших составило 237 258 человек, а показатель выздоровления — 99%.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • В Узбекистане за сутки выявили 57 новых случаев коронавируса
  • Поезд Душанбе – Ташкент – Душанбе начнет курсирование с 20 июня
  • Озеро Хубсугул в Монголии вошло во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com