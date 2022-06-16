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Байден объявил Зеленскому о новой военной помощи на $1 млрд
Джо Байден
Джо Байден

CentralAsia (CA) -  США выделят Украине военную помощь на $1 млрд, говорится в заявлении президента Джо Байдена по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, оно опубликовано на сайте Белого дома.

«Я проинформировал президента Зеленского о том, что Соединенные Штаты предоставляют Украине еще $1 млрд в виде помощи в обеспечении безопасности, включая дополнительные артиллерийские вооружения и средства для береговой охраны, а также боеприпасы для артиллерии и передовые ракетные системы», — говорится в заявлении.

Байден сообщил, что Вашингтон также предоставит гуманитарную помощь для населения Украины на сумму $225 млн. Она включает питьевую воду, продукты питания, медицинские принадлежности и деньги для покупки гражданами средств первой необходимости.

О планах администрации США объявить о новом пакете военной помощи ранее сообщили Bloomberg и Reuters. Reuters уточнял, что он будет состоять из двух частей: вооружения на сумму $350 млн будут направлены из запасов излишков боевой техники США, а остальная помощь на $650 млн будет финансироваться через программу «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI).

Со складов вооружений США Украине передадут ракеты для реактивных систем залпового огня и снаряды для гаубиц M777, отмечало агентство. В пакет на $650 млн, по данным Bloomberg, войдут противокорабельные ракеты Harpoon, которые, помимо кораблей, могут поражать и наземную оборонную инфраструктуру.

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