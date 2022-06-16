Более 40 союзников США предоставили Украине военную помощь, - Госдеп

Энтони Блинкен

CentralAsia (CA) - Более 40 стран из числа союзников и партнеров США оказали Украине военную помощь из-за боевых действий на территории страны. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Помощь в сфере безопасности со стороны США, а также со стороны свыше 40 государств из числа союзников и партнеров продолжает укреплять потенциал Украины в целях защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, в целях обеспечения побед (Украины) на поле боя и в конечном счете в целях укрепления позиций Украины за столом переговоров», — говорится в письменном заявлении Блинкена на сайте Госдепа.

По его словам, общий объем средств, направленных США Украине после 24 февраля, превысил $5,6 млрд.

Ранее президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи Украине в размере $1 млрд. В мае американские власти одобрили военную и гуманитарную помощь Украине на $40 млрд. В пакет военной помощи вошли реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые в зависимости от применяемых снарядов позволяет уничтожать цели на расстоянии до 300 км.