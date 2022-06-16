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Токаев прибыл в новообразованную область Улытау для участия в первом Национальном курултае. Видео

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в новообразованную область Улытау, сообщает пресс-служба Акорды.

В Жезказгане президента встретили аким области Улытау Берик Абдыгали и аким Карагандинской области Женис Касымбек.

В ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев ознакомится с перспективами развития области Улытау и города Жезказган.

Во второй половине дня глава государства посетит историко-культурный комплекс «Жошы хан», где примет участие в первом заседании Национального курултая.

16 марта Токаев, обращаясь с посланием народу страны, заявил об инициативе создания новой Улытауской области.

8 июня Карагандинская область разделилась на два региона: собственно Карагандинскую область с центром в шахтерской столице и Улытаускую область с центром в Жезказгане.

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