- Узбекистан, общество
- 12:47, 16 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в этом году в вузы примут более 110 тысяч абитуриентов. Кроме того, в магистратуру будут зачислены более 10 тыс учащихся.
Распоряжением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева от 15 июня текущего года утверждены параметры государственного заказа по приему на учебу в государственные высшие образовательные учреждения в 2022/2023 учебном году. Документ опубликован в УзА.
Для дальнейшего расширения охвата молодежи высшим образованием, усиления здоровой конкуренции среди высших образовательных организаций утверждены параметры государственного заказа по приему на учебу в государственные высшие образовательные учреждения в 2022/2023 учебном году по:
подготовке бакалавров в:
- дневной форме обучения — 77 477 человек;
- заочной форме обучения – 26 095 человек;
- вечерней форме обучения – 3 725 человек;
- дистанционной форме обучения – 3 410 человек;
- подготовке магистров – 10 688 человек.
Наблюдательным советам государственных высших образовательных учреждений, которым предоставлена финансовая самостоятельность, а также высшим образовательным организациям, которым предоставлены полномочия утверждения параметров приема решением Попечительского совета, рекомендовано утвердить соответствующие параметры приема в срок до 20 июня.