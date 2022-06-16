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В Узбекистане в этом году в вузы примут более 110 тысяч абитуриентов

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в этом году в вузы примут более 110 тысяч абитуриентов. Кроме того, в магистратуру будут зачислены более 10 тыс учащихся.

Распоряжением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева от 15 июня текущего года утверждены параметры государственного заказа по приему на учебу в государственные высшие образовательные учреждения в 2022/2023 учебном году. Документ опубликован в УзА.

Для дальнейшего расширения охвата молодежи высшим образованием, усиления здоровой конкуренции среди высших образовательных организаций утверждены параметры государственного заказа по приему на учебу в государственные высшие образовательные учреждения в 2022/2023 учебном году по:

подготовке бакалавров в:

- дневной форме обучения — 77 477 человек;

- заочной форме обучения – 26 095 человек;

- вечерней форме обучения – 3 725 человек;

- дистанционной форме обучения – 3 410 человек;

- подготовке магистров – 10 688 человек.

Наблюдательным советам государственных высших образовательных учреждений, которым предоставлена финансовая самостоятельность, а также высшим образовательным организациям, которым предоставлены полномочия утверждения параметров приема решением Попечительского совета, рекомендовано утвердить соответствующие параметры приема в срок до 20 июня.

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