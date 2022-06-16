Возобновляется движение поездов Ташкент — Волгоград

CentralAsia (UZ) - Возобновляются железнодорожные рейсы по маршруту Ташкент — Волгоград, сообщает пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

Поезда между Волгоградом и Ташкентом начнут курсировать с 25 июня. Состав будет отправляться из города-героя в Узбекистан по вторникам, в обратном направлении из столицы — по субботам.

Как отметили в компании, расстояние от Ташкента до Волгограда по железной дороге составляет 2996 км, а весь путь займет около 60 часов.

Железнодорожное сообщение с Узбекистаном было временно остановлено с 16 марта 2020 года. В настоящее время РЖД возобновил совершение рейсов в республику и обратно. Действовавшие ранее антиковидные ограничения отменены, ПЦР-тесты пассажирам не требуются.