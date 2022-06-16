Бывший глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов назначен спецпредставителем президента по вопросам внешней политики

- Узбекистан, общество
- 13:10, 16 июня 2022
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|Продолжение: Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов освобождён от должности в связи с переходом на другую работу
|Предыстория: Мы не признаем Луганскую и Донецкую республики, - глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов
CentralAsia (UZ) - Бывший глава МИД Узбекистана, а ныне заместитель секретаря Совета безопасности при президенте по вопросам внешней политики и безопасности Абдулазиз Камилов назначен на должность специального представителя президента по вопросам внешней политики.
Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.
После того, как Абдулазиз Камилов в марте текущего года выступил с заявлением о позиции официального Ташкента в отношении ситуации в Украине, он перестал появляться на глаза широкой общественности и позже появились сообщения о том, что он находится на лечении.
В апреле Абдулазиз Камилов был уволен с поста главы МИД и назначен должность заместителя секретаря Совета безопасности при президенте по вопросам внешней политики и безопасности. Он покинул пост министра иностранных дел спустя 10 лет своей работы. Камилов был назначен на должность министра иностранных дел в 2012 году ныне покойным президентом Исламом Каримовым. Он был единственным членом правительства, который смог сохранить свой пост после прихода к власти Шавката Мирзиеева.