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В соцсетях Узбекистана распространилось видео, как женщина бьет грудного ребенка (видео)

CentralAsia (UZ) -  Женщина на видео бьет ребенка по разным частям тела, периодически поднимает его вверх и трясет.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в Самаркандской области. Женщина, сидя на кровати, бьет ребенка по спине, переворачивает его, встряхивает, а затем продолжает бить еще сильнее в разные части тела.

На видео, предположительно снятом в больничной палате, видно, как во время инцидента другие женщины с детьми выходят из комнаты, где происходит избиение.

Судя по видео, женщина избивает дитя из-за того, что он не засыпал.

В областном УВД сообщили, что ведется расследование. Состояние ребенка после избиения не уточняется.

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