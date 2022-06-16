ISW: Российские войска продолжают наступление на Славянск и Изюм (карта военных действий на Украине)

- Азия и мир, политика
- 13:28, 16 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 14 на 15 июня опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его информации, российские войска продолжают наступление на юго-востоке Изюма и Славянске по трассе Е40, взяв долину примерно в 20 км.
Выводы института:
Российские войска предприняли безуспешные наступательные операции вокруг трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, чтобы перерезать украинские наземные пути сообщения с Лисичанском.
Российские войска нанесли наземные удары по Северодонецку и населенных пунктах в его окрестностях, но не взяли город под полный контроль.
Российские и украинские войска продолжили бои в северо-восточных населенных пунктах вокруг Харькова.
Российские войска продолжают укреплять резервные позиции в Запорожской и Херсонской областях, одновременно предпринимая оборонительные меры для усиления российского присутствия в Черном море.
Как пишет институт, «Кремль и марионеточные республики продолжают проводить ситуативную политику аннексии на оккупированных территориях».