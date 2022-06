ISW: Российские войска продолжают наступление на Славянск и Изюм (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 14 на 15 июня опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его информации, российские войска продолжают наступление на юго-востоке Изюма и Славянске по трассе Е40, взяв долину примерно в 20 км.

Выводы института:

Российские войска предприняли безуспешные наступательные операции вокруг трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, чтобы перерезать украинские наземные пути сообщения с Лисичанском.

Российские войска нанесли наземные удары по Северодонецку и населенных пунктах в его окрестностях, но не взяли город под полный контроль.

Российские и украинские войска продолжили бои в северо-восточных населенных пунктах вокруг Харькова.

Российские войска продолжают укреплять резервные позиции в Запорожской и Херсонской областях, одновременно предпринимая оборонительные меры для усиления российского присутствия в Черном море.

Как пишет институт, «Кремль и марионеточные республики продолжают проводить ситуативную политику аннексии на оккупированных территориях».