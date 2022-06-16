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Аэропорт Нур-Султана будет работать только по ночам
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  С 15 июля по 8 августа международный аэропорт Нур-Султана будет работать только по ночам, сообщает Orda.kz.

Ограничение связано с тем, что с 11:00 до 18:00 будет проводиться текущий ремонт на взлётно-посадочной полосе.

«После согласования с авиакомпаниями, выполняющими рейсы в аэропорт Нур-Султан, заблаговременно 28 февраля издан НОТАМ (извещение) по закрытию полосы ИВПП на ремонт», – сообщили в Комитете гражданской авиации.

Авиакомпании изменили расписание рейсов на указанный период. Также оповещены служба государственной охраны и авиакомпания «Беркут».

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